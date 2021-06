Procimmo Real Estate SICAV: Neuer Fund Manager

Zürich – Vincent Di Méo wird neuer «Fund Manager» des Anlagevehikels «Procimmo Real Estate SICAV». Er tritt die Nachfolge von Alexandre Monney an, der per Ende Mai 2021 die Vermögensverwalterin Procimmo SA verlassen hat.

Di Méo wird seine Tätigkeit am 15. September 2021 bei der Procimmo SA in Lausanne aufnehmen und die Umsetzung der Strategie der SICAV mit seinem Team sicherstellen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Arno Kneubühler, CEO Procimmo SA, die Funktion als Fund Manager ad interim innehaben.

Vincent Di Méo verfügt über langjährige Erfahrung im Immobilieninvestment, während der er sich solide Kompetenzen in den Bereichen Asset Management, Immobilienakquisitionen und Analyse von Finanzen, Recht und Steuern aufbaute. Zuvor arbeitete er bei der Firma Paragon SA in Genf, wo er unter anderem für die Neuentwicklung von Immobilienvermögen in Industriegebieten in der Westschweiz verantwortlich war.

Vincent Di Méo verfügt über einen Abschluss als Ingenieur an der «Ecole Centrale de Marseille». (Procimmo/mc)