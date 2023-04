Procimmo Residential Lemanic: Ein stabiles Geschäftsjahr

Zürich – Der «Procimmo Residential Lemanic Fund» realisiert ein gutes Jahresresultat. Die Mietzinseinnahmen steigen per 31. Dezember 2022 auf CHF 21.6 Mio. an und die Anlagerendite beläuft sich auf 3.70% (4.47% per 31.12.2021). Die steuerbefreite Dividende erhöht sich auf CHF 3.30 pro Anteil (CHF 3.10 per 31.12.2021).

Das Total der Erträge erhöht sich am Ende des Geschäftsjahrs (31.12.2022) auf CHF 23’130’828.- (CHF 22’339’068.- per 31.12.2021), während sich das Total der Aufwände auf CHF 14’259’086.- beläuft (CHF 13’834’079.- per 31.12.2021). Der realisierte Erfolg nimmt zu auf CHF 8’711’577.- (CHF 8’504’988.- per 31.12.2021) und die Mietzinseinnahmen steigen auf CHF 21’637’982.- an (CHF 21’198’689.- per 31.12.2021).

Die Anlagerendite beläuft sich auf 3.70% (4.47% per 31.12.2021). Per 31. Dezember 2022 steigt der Nettoinventarwert auf CHF 138.90 pro Anteil an (CHF 137.05 per 31.12.2021) und die Dividende, welche am 28. April 2023 ausgeschüttet wird, erhöht sich ebenfalls auf CHF 3.30 pro Anteil (CHF 3.10 per 31.12.2021).

Die Fremdfinanzierungsquote des «Procimmo Residential Lemanic Fund» liegt bei 30.67% (26.60% per 31.12.2021) und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) erhöht sich auf 68.09% (65.05% per 31.12.2021). Die Mietausfallrate beläuft sich auf 3.94% (3.71% per 31.12.2021). Die TER REF (GAV) fällt erneut auf 0.81% (0.86% per 31.12.2021).

Per 31. Dezember 2022 steigt das Gesamtfondsvermögen auf CHF 540.7 Mio an und das Nettofondsvermögen erhöht sich auf CHF 362.5 Mio. (Procimmo/mc/ps)