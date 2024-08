Procimmo Residential Lemanic Fund: Ein stabiles Halbjahresresultat 2024 im Vergleich zum Vorjahr

Zürich – Per 30.06.2024 bleibt das Nettoergebnis des Fonds «Procimmo Residential Lemanic Fund» stabil bei CHF 4.0 Millionen (CHF 3.9 Millionen per 30. Juni 2023). Dies zeugt von der Fähigkeit des Fonds, seine Performance beizubehalten, während das Portfolio erfolgreich auf Immobilien umpositioniert hat, die mit seiner Strategie übereinstimmen. Die Vermögensverwalterin verfolgt nun einen wachstumsorientierten Ansatz durch potenzielle Akquisitionen und Entwicklungen.

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 sanken die Einnahmen im Vergleich zum 30. Juni 2023 um 4.95% (CHF 10.9 Millionen gegenüber CHF 11.4 Millionen). Gleichzeitig belief sich der Aufwand per 30. Juni 2024 auf CHF 6.9 Millionen, verglichen mit CHF 7.5 Millionen per 30. Juni 2023, was einem Rückgang von 8.4% entspricht. Diese Rückgänge sind hauptsächlich auf den Verkauf von sieben Vermögenswerten zwischen Juni 2023 und Februar 2024 zurückzuführen, der zu einer Senkung der Betriebskosten und einem starken Rückgang der Hypothekarzinskosten (-8.62% im Vergleich zum 30. Juni 2023) führte.

Der Fonds weist eine historisch niedrige Mietausfallrate von 1.52% (2.37% am 30. Juni 2023) auf, die Fremdfinanzierungsquote sinkt ebenfalls deutlich auf 25.87% (31.83% am 30. Juni 2023), der TER bleibt relativ stabil bei 0.77% (0.75% am 30.06.2023).

Im Zuge des Wachstums und der Beibehaltung der Fremdfinanzierungsquote wird die Vermögensverwalterin im September 2024 eine Kapitalerhöhung um ca. CHF 30 Millionen durchführen, um von Opportunitäten auf dem Transaktionsmarkt zu nutzen und einen Teil der identifizierten Entwicklungsprojekte zu lancieren. Zur Erinnerung: Der Fond verfügt über ein Potenzial von ca. CHF 120 Millionen für Entwicklungen auf verschiedenen Gebäuden, insbesondere in Genf und Lausanne, die nach ihrer Fertigstellung zur Verbesserung der Rentabilität des Fonds beitragen werden. (Procimmo/mc/ps)

Detaillierte Informationen zu den Resultaten finden Sie im Halbjahresbericht (pdf).