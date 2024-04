Procimmo Residential Lemanic Fund: Mieterlöse 2023 leicht gesteigert

Zürich – Am 31. Dezember 2023 stiegen die Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf CHF 22.1 Millionen (gegenüber CHF 21.6 Millionen im Jahr 2022), obwohl im Laufe des Jahres fünf Gebäude verkauft wurden. Die steuerbefreite Dividende, die im April ausgeschüttet wird, beziffert sich auf CHF 3.00 pro Anteil (CHF 3.30 per 31.12.2022).

Am Ende des Geschäftsjahres verzeichnete das Total der Erträge einen leichten Rückgang auf CHF 22’914’195.85 (CHF 23’130’827.55 per 31.12.2022), während sich das Total der Aufwände auf CHF 15’096’727.32 (CHF 14’259’085.91 per 31.12.2022) beliefen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Liegenschaftssteuern und höhere Hypothekarzinssätze zurückzuführen.

Dank eines aktiven Managements gelang es der Vermögensverwalterin, die Auswirkungen des Kostenanstiegs auf das Nettoergebnis auf CHF 7’817’468.53 (CHF 8’871’741.64 per 31.12.2022) zu begrenzen.

Der Fonds weist eine Mietausfallrate von 3.28% auf, die sich im Vergleich zu 2022 verbessert hat (3.94% per 31.12.2022). Die Leerstandsquote ist ebenfalls gesunken und liegt bei 2.85% (gegenüber 3.47% per 31.12.2022).

Am 31. Dezember 2023 belief sich der Nettoinventarwert auf CHF 136.32 pro Anteil (CHF 138.90 per 31.12.2022). Die Ausschüttungsrendite bleibt stabil bei 2.32%, während der TER deutlich auf 0.73% sinkt (0.81% per 31.12.2022). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT) sinkt auf 64.70% (68.09% per 31.12.2022).

Die Fremdfinanzierungsquote sinkt ebenfalls auf 27.76% (30.67% per 31.12.2022) und wird 2024 infolge des Verkaufs von zwei Gebäuden im Januar 2024 weiter sinken. (Procimmo/mc/ps)

Procimmo Residential Lemanic Fund Jahresbericht 31-12-2023