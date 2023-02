Procimmo SICAV: Solides Halbjahresresultat

Zürich – Der Procimmo Real Estate SICAV kann im ersten Halbjahr erneut auf ein positives Resultat zurückblicken: Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 33.3 Mio. (CHF 31.4 Mio. per 31.12.2021). Die Anlagerendite der SICAV beläuft sich auf 5.34% (auf zwölf Monate gerechnet). Der Nettoinventarwert liegt bei CHF 147.05 pro Aktie (31. Dezember 2021: CHF 145.10).

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Stichtag 31. Dezember 2022 auf CHF 33’267’994.- an, was einem Zuwachs von 5.82% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamterfolg nimmt erneut auf CHF 29’672’699.- zu (gegenüber CHF 27’950’553.- per 31.12.2021). Die Anlagerendite beträgt per 31. Dezember 2022 über zwölf Monate berechnet 5.34% (31.12.2021: 7.52%). Die EBIT-Marge bleibt auf hohem Niveau und beläuft sich auf 65.05% (31.12.2021: 67.22%).

Der Nettoinventarwert (NIW) erhöht sich auf CHF 147.05 pro Aktie (31.12.2021: CHF 145.10). Die Erträge steigen ebenfalls auf CHF 33’605’219.- (gegenüber CHF 32’677’674.- per 31.12.2021), wobei sich die gesamten Aufwände auf CHF 14’264’323.- reduzieren (gegenüber CHF 14’624’362.- per 31.12.2021). Die Mietausfallrate beträgt im ersten Halbjahr 12.62% (31.12.2021: 12.24%).

Das konsolidierte Nettofondsvermögen der SICAV steigt per 31. Dezember 2022 auf CHF 876’764’823.- (gegenüber CHF 865’351’323.- per 31.12.2021) und das konsolidierte Gesamtfondsvermögen nimmt ebenfalls zu auf CHF 1’239’026’476.- (gegenüber CHF 1’219’755’802.- per 31.12.2021). Die TER REF (GAV) beläuft sich auf 0.90% (31.12.2021: 0.81%). (Procimmo/mc/ps)