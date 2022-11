Procimmo: Streetbox Real Estate Fund mit stabilen Halbjahreszahlen

Zürich – Der Fonds Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr mit einem positiven Resultat ab: Per 30. September 2022 beträgt die Anlagerendite über zwölf Monate berechnet 9.75% (gegenüber 10.37% per 30.9.2021) und die Eigenkapitalrendite (ROE) beläuft sich auf 9.29% (gegenüber 9.84% per 30.9.2021). Die Mietzinseinnahmen steigen am Ende der Berichtsperiode im Vergleich zum Vorjahr um 6.44% an.

Der Nettoinventarwert (NIW) beläuft sich per 30. September 2022 auf CHF 331.54 pro Anteil (gegenüber CHF 317.20 im Vorjahr).

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Ende September 2022 auf CHF 5’945’651.- an (gegenüber CHF 5’586’110.- per 30.9.2021), was einer Erhöhung um 6.44% im Vergleich zur gleichen Berichtsperiode im vergangenen Jahr entspricht. Das Total der Erträge steigt ebenfalls auf CHF 5’964’383.- an (gegenüber CHF 5’604’553.- per 30.9.2021), wobei die gesamten Aufwände CHF 3’616’489.- betragen (gegenüber CHF 2’610’229.- per 30.9.2021).

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) beläuft sich auf 60.86% (gegenüber 68.78% per 30.9.2021). Die Fremdfinanzierungsquote reduziert sich leicht auf 31.05% (gegenüber 31.82% per 30.9.2021) und die Mietausfallrate sinkt auf 8.13% (gegenüber 10.11% per 30.9.2021).

Per 30. September 2022 beträgt das Nettofondsvermögen CHF 142.4 Mio., während das Gesamtfondsvermögen sich auf CHF 220.5 Mio. erhöht. (Procimmo/mc)

Streetbox Real Estate Fund

Halbjahresbericht (pdf)