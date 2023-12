Procimmo: Streetbox Real Estate Fund – Solide Halbjahreszahlen

Zürich – Der Streetbox Real Estate Fund schliesst sein erstes Halbjahr per 30. September 2023 mit soliden Ergebnissen ab.

Das Gesamtvermögen des Fonds steigt auf CHF 226’947’987. Das Nettovermögen des Fonds steigt ebenfalls und beläuft sich per 30. September 2023 auf CHF 150’044’050. Die Mieteinnahmen der Streetboxen erreichen einen neuen Höchststand und belaufen sich auf CHF 5’718’640.-. Der Gesamterfolg liegt bei CHF 2’730’691.- (gegenüber CHF 3’223’771.- per 30. September 2022). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) betrug 71.21% (60.86% per 30. September 2022).

Am Ende der abgelaufenen Berichtsperiode (01.04.2023 – 30.09.2023) und nach der Ausschüttung der Dividende von CHF 15.20 pro Anteil beläuft sich der Nettoinventarwert des Fonds auf CHF 349.29 pro Anteil, gegenüber CHF 358.14 am 31. März 2023. Zur Erinnerung: Der Nettoinventarwert pro Anteil am 30. September 2022 betrug CHF 331.54.

Die Fremdfinanzierungsquote per 30. September 2023 beträgt 29.82% (31.05% per 30. September 2022).

Die Anlagerendite über sechs Monate beläuft sich auf 1.85% im Vergleich zu 2.31% in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 9.94% (9.29% per 30. September 2022).

Die Mietausfallrate liegt bei 16.29% gegenüber 8.13% per 30. September 2022. Der Anstieg ist hauptsächlich auf Mietzinsausfälle zurückzuführen, für die bereits Rückstellungen gebildet wurden und die somit keine materiellen Auswirkungen auf das Nettoergebnis haben.

Die Leerstandsquote beträgt 10.29% im Vergleich zu 7.98% im Vorjahr. Die Erhöhung ist vollständig auf den Standort Gland, Route des Avouillons 17B, 17C, 17D (VD) zurückzuführen, der sich in der Vermarktungsphase befindet. (Procimmo/mc)