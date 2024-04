Procimmo Swiss Commercial Fund 56: Deutlicher Anstieg der Mieteinnahmen

Zürich – Der Anlagefonds «Swiss Commercial Fund 56» schliesst das Jahr 2023 mit einem Anstieg der Mieteinnahmen um 8.50% gegenüber 2022 und einem Rückgang der Leerstandsquote auf 5.43% ab. Diese Ergebnisse bestätigen die Effizienz der Vermarktung sowie die Qualität des Portfolios. Infolgedessen wird der Fonds eine Dividende von CHF 5.50 pro Anteil auszahlen.

Per 31. Dezember 2023 stiegen die Mieteinnahmen um 8.50% auf CHF 28’745’215.48 (CHF 26’493’000.79 per 31.12.2022). Das Total der Erträge des Fonds stieg deutlich auf CHF 29’413’305.50 (CHF 28’818’442.11 per 31.12.2022). Der Gesamtaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 11’329’955.76 (CHF 9’999’347.23 per 31.12.2022) gestiegen.

Das Nettoergebnis sank auf CHF 18’083’349.74 (CHF 18’819’094.88 per 31.12.2022), vor allem wegen der höheren Belastung durch die Hypothekarzinsen.

Am 31. Dezember 2023 belief sich der Nettoinventarwert auf CHF 118.79 pro Anteil (CHF 120.12 per 31.12.2022). Die Dividende bleibt unverändert gegenüber 2022 und beträgt CHF 5.50 pro Anteil. Die Ausschüttungsrendite steigt auf 4.63% (4.58% per 31.12.2022).

Die Fremdfinanzierungsquote des Fonds beträgt 26.66% (22.89% per 31.12.2022) und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) sinkt auf 71.50% (74.32% per 31.12.2022). Die Mietausfallrate sinkt auf 7.19% (7.61% per 31.12.2022). Die TER REF (GAV) reduziert sich ebenfalls auf 0.74% (0.80% per 31.12.2022). (Procimmo/mc)