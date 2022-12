Procimmo Swiss Commercial Fund II: Ein erneut erfolgreiches Geschäftsjahr

Zürich – Der Procimmo Swiss Commercial Fund II schliesst sein Geschäftsjahr erneut mit einem positiven Resultat ab: Per 30. September 2022 erhöhen sich die Mietzinseinnahmen markant um 18.6% gegenüber der gleichen Periode im Vorjahr und belaufen sich auf CHF 38’669’290.- (gegenüber CHF 32’609’394.- per 30.9.2021). Der Gesamterfolg steigt ebenfalls deutlich auf CHF 23’585’158.- an (gegenüber CHF 21’872’899.- per 30.9.2021). Die Anlagerendite beträgt 5.08% (gegenüber 5.12% per 30.9.2021). Dieses positive Geschäftsergebnis wird es erlauben, eine leicht höhere steuerbefreite Dividende gegenüber dem Vorjahr von CHF 5.25 pro Anteil auszuschütten.

Per 30. September 2022 steigt der Nettoinventarwert auf CHF 123.69 an (CHF 122.91 per 30.9.2021), während die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) bei 68.88% liegt (71.56% per 30.9.2021). Die Anlagerendite beläuft sich mit 5.08% auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr (5.12% per 30.9.2021) und die Ausschüttungsrendite erhöht sich auf 4.30% (3.69% per 30.9.2021).

Positiv hervorzuheben sind erneut die Mietzinseinnahmen, welche per 30. September 2022 nach erfolgreicher Integration von neuen Liegenschaften markant auf CHF 38’669’290.- ansteigen (CHF 32’609’394.- per 30.9.2021), was einem Zuwachs von 18.6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mietausfallrate beträgt 14.18% (13.66% per 30.9.2021). Aufgrund der Erweiterung des Portfolios erhöht sich die Fremdfinanzierungsquote auf 27.04% (22.89% per 30.9.2021). Die TER GAV sinkt auf 0.93% (0.95% per 30.9.2021).

Auf Ende der Berichtsperiode ist das Nettofondsvermögen auf CHF 488.6 Mio. angestiegen (CHF 448.2 Mio. per 30.9.2021), während das Gesamtfondsvermögen auf über CHF 701.1 Mio. (CHF 603.1 Mio. per 30.9.2021) angewachsen ist.

Jessica Brackmann, CIO von Procimmo SA, fasst zusammen: «Die erfolgreiche Integration der Akquisitionen aus dem Jahr 2021 tragen zu dem positiven Jahresresultat bei und untermauern die Effizienz unserer Organisation auch in einem schwierigen Marktumfeld.»

Per 30. September 2022 hielt der Immobilienfonds 43 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Zug und Zürich im Bestand. (Procimmo/mc/ps)