Procimmo Swiss Commercial Fund II mit starkem Halbjahresresultat

Zürich – Der Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) blickt auf ein positives Resultat im ersten Halbjahr zurück. Die Anlagerendite beläuft sich per 31. März 2019 auf 8.41% (31. März 2018: 5.22%).

Per 31. März 2019 beziffert sich das Total der Erträge auf CHF 14’301’310.- und das Total der Aufwendungen liegt bei CHF 5‘871‘458.-. Der Nettoertrag beträgt CHF 8‘429‘852.- und der Gesamterfolg CHF 11‘864‘638.-. Die Mietzinseinnahmen steigen auf ein Total von CHF 11‘056‘117.- (+ 20.1%). Der Nettoinventarwert (NIW) beläuft sich per 31. März 2019 auf CHF 117.39 pro Anteil (im Vergleich zu CHF 113.53 per Ende März 2018).

Gesamtfondsvermögen bei rund 470 Mio Franken

Das Gesamtfondsvermögen steigt per 31. März 2019 auf CHF 469.7 Mio., das Nettofondsvermögen erhöht sich auf CHF 313.4 Mio. Die Fremdfinanzierungsquote des Procimmo Swiss Commercial Fund II beträgt 34.77% und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) liegt bei 72.06%. Die Mietzinsausfallrate ist praktisch unverändert bei 20.50% (31. März 2018: 20.52%). Bei der Mietzinsausfallrate werden sowohl Ertragsausfälle als auch Inkassoverluste berücksichtigt. Unter der Annahme von bereinigten Inkassoverlusten würde die Mietzinsausfallquote des Fonds per Ende der Berichtsperiode bei 15.16% liegen. Die TER REF (GAV) liegt unverändert bei 0.96% (31. März 2018: 0.96%).

28 Liegenschaften – weitere Immobilien kommen dazu

Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln aus der im März 2019 durchgeführten Kapitalerhöhung können in den kommenden Monaten in der Deutschschweiz weitere Immobilien im Bereich Gewerbe und Industrie erworben und im Immobilienportfolio bestehende Potenziale entwickelt werden.

Der Procimmo Swiss Commercial Fund II verfügte per 31. März 2019 über 28 Liegenschaften in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern, Solothurn und Zürich. Frühestens im neuen Geschäftsjahr 2019/2020 ist geplant, den Fonds in einen Publikumsfonds umzuwandeln und an der Börse SIX Swiss Exchange zu kotieren. (Procimmo/mc)

Procimmo SA

Firmeninformationen bei monetas