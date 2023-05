Procimmo Swiss Commercial Fund II wird ein Teilvermögen des Procimmo Real Estate SICAV

Zürich – Die FINMA hat am 16. Mai 2023 die Umwandlung des Fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II in ein Teilvermögen des Procimmo Real Estate SICAV genehmigt, die per 31. Mai 2023 vollzogen wird. Diese Umstrukturierung des Fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II ist der erste Schritt einer geplanten Vereinigung der beiden Teilvermögen Swiss Commercial Fund und Swiss Commercial Fund II innerhalb des Procimmo Real Estate SICAV, die vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im Verlauf des 2023 erfolgen soll.

Über dieses Umstrukturierungsprojekt war bereits im Dezember 2022 kommuniziert worden. Nach derzeitigem Stand verläuft die Transaktion in Übereinstimmung mit den ursprünglich mitgeteilten Informationen, und die Vereinigung sollte vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2023 stattfinden. Die nächsten Schritte werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Zur Erinnerung: Sobald die Vereinigung erfolgt ist, wird das betreffende Teilvermögen das grösste Portfolio an Gewerbe-, Industrie- und Logistikimmobilien in der Schweiz sein. Die Vermögensverwalterin erwartet durch die geplante Vereinigung erhebliche Synergieeffekte, die sich insbesondere in einer schrittweisen Reduzierung der Kosten für die Aktionärinnen und Aktionäre niederschlagen werden. Die geplante Vereinigung dürfte zudem eine grössere Risikodiversifizierung für die Aktionärinnen und Aktionäre ermöglichen.

Detaillierte Informationen zu den beiden Fonds