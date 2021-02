Procimmo Swiss Commercial Fund mit solidem Halbjahresresultat

Zürich – Der Procimmo Swiss Commercial Fund kann im ersten Halbjahr erneut auf ein positives Resultat zurückblicken: Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich per 31. Dezember 2020 markant und belaufen sich auf CHF 29.4 Mio. Die Anlagerendite des Immobilienfonds steigt ebenfalls an und beträgt 6.61% (auf zwölf Monate gerechnet). Der Nettoinventarwert beläuft sich auf CHF 140.35 pro Anteil (31. Dezember 2019: CHF 137.05).

Die Mietzinseinnahmen des Fonds nehmen per Stichtag 31. Dezember 2020 stark zu und beziffern sich auf CHF 29’376’038.-, was einem Zuwachs von 8.47% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamterfolg steigt erneut substanziell auf CHF 23’999’442.- an (gegenüber CHF 21’250’247.- per 31.12.2019). Die Anlagerendite erhöht sich per 31. Dezember 2020 über zwölf Monate berechnet auf 6.61% (31.12.2019: 5.18%). Ein weiterer positiver Punkt: Die EBIT-Marge nimmt auf 64.69% zu (31.12.2019: 61.86%).

Der Nettoinventarwert (NIW) steigt auf CHF 140.35 pro Anteil (31.12.2019: CHF 137.05). Die Erträge erhöhen sich ebenfalls auf CHF 29’507’918.- (gegenüber CHF 27’732’474.- per 31.12.2019), wobei die gesamten Aufwände CHF 16’120’519.- betragen (gegenüber 15’123’746.- per 31.12.2019). Die Mietausfallrate sinkt im ersten Halbjahr auf 13.74% (31.12.2019: 15.28%).

Das Nettofondsvermögen erhöht sich per 31. Dezember 2020 auf CHF 752’916’598.- (gegenüber CHF 735’185’473.- per 31.12.2019) und das Gesamtfondsvermögen steigt markant an auf CHF 1’081‘914‘641.- (gegenüber CHF 994‘184‘722.- per 31.12.2019). Die TER REF (GAV) bleibt unverändert bei 0.94% (31.12.2019: 0.94%). (Procimmo/mc/ps)