Properti schliesst Finanzierungsrunde mit CHF 10 Millionen erfolgreich ab

Zürich – Das PropTech-Unternehmen Properti begrüsst mit PostFinance Ventures einen weiteren namhaften Investor und Partner. Bestehende Investoren, wie Migros und Serpentine Ventures, erhöhen ihre Beteiligungen und ermöglichen es dem Unternehmen, eine Pre-Series A Finanzierungsrunde in Höhe von rund 3 Millionen Schweizer Franken im ersten Quartal des Jahres 2023 durchzuführen. Damit konnte das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten eine Kapitalaufnahme von rund 10 Millionen Franken realisieren. Die Mittel fliessen primär in den Ausbau und in die Skalierung der Plattform.

Mit dem Engagement unterstreichen die Investoren das Potenzial des Geschäftsmodells. Properti schafft mit der proprietär entwickelten End-to-End-Plattform PROPCHAIN® ein umfassendes Ökosystem Wohnen. Als “Orchestrator” hat Properti den direkten Kontakt zu den Endkund:innen, stellt die Verbindung zu den Dienstleister:innen her und übernimmt das Management des Customer Interface der digitalen Plattform.

Die Kundschaft profitiert von einem qualitativ hochwertigen Rundum-Service vom Immobilienkauf über die Verwaltung bis zum Verkauf, sowie von weiteren Leistungen über das Partnernetzwerk. Erst kürzlich wurden Team und Gründer von BUILTWORLD und PwC zu einem der 100 besten PropTechUnternehmen Europas gekürt.

Levent Künzi, CEO Properti:

«Die Investments sehen wir als weitere Auszeichnung für unser Team und freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen. Mit den starken Investoren und gleichzeitig Partnern an unserer Seite, gestalten wir die Immobilienwelt von morgen um.»

Christian Renner, Investor PostFinance Ventures:

«Properti’s innovative Plattform stellt eine nachhaltige Lösung dar, welche dazu beiträgt, die Effizienz und Transparenz im Immobilienmarkt zu erhöhen. Wir sind beeindruckt von Team und Geschäftsmodell und freuen uns darauf, fortan Teil der Wachstumsstory des Unternehmens zu sein.» (Properti/mc/ps)

Über Serpentine Ventures

Serpentine Ventures ist der aktivste Venture-Investor der Schweiz und der erste von der FINMA lizenzierte Venture Asset Manager. Als Berater einer Multi-Fonds-Strategie ist Serpentine Ventures in der Lage, den gesamten Lebenszyklus von Venture-Investitionen abzudecken. Neben vier Fonds, die spezifisch in die unterschiedlichen Phasen von Startups investieren, bietet das Unternehmen einen themenspezifischen Fond zu Diabetes-Technologie an. Serpentine Ventures ist der Investmentarm der in Zürich ansässigen Swiss Ventures Group und beteiligt sich aktuell an 61 Unternehmen.

www.serpentine.vc