Properti stellt neuen COO ein und strebt damit weiteres Wachstum an

Zürich – Das Proptech-Startup Properti ergänzt sein Führungsteam um Zafer Bakir als neuen Chief Operating Officer (COO). In seiner Rolle wird Bakir das operative Tagesgeschäft verantworten, die Digitalisierung der Geschäftsprozesse vorantreiben sowie neue Geschäftsfelder identifizieren und daraus passende Geschäftsmodelle entwickeln. Properti verfolgt die Vision, Immobiliengeschäfte und alle damit verbundenen Transaktionen rund um das Ökosystem Wohnen einfacher, regionaler und transparenter zu gestalten. Die Ernennung von Zafer Bakir zum COO wird die Umsetzung dieser Vision entscheidend vorantreiben.

Zafer Bakir hat als ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der digitalen Transformation die Schweizer Bauwirtschaft in den vergangenen Jahren massgeblich vorangetrieben. Zuletzt war Bakir Head of Digital & IT beim Schweizerischen Baumeisterverband SBV und leitete zahlreiche Projekte, die sich u.a. auf Transformation und Innovation in Bezug auf die Baubranche konzentrierten. Daneben ist er Vorstandsmitglied von Bauen digital Schweiz/buildingSMART Switzerland, der führenden Plattform für die digitale Transformation der hiesigen Bau- und Immobilienwirtschaft. Zafer Bakir verfügt über 15 Jahre Führungserfahrung und hält einen MSc. FHNW BIS in Wirtschaftsinformatik sowie einen B.A. in Business Administration der Universität St. Gallen inne.

“Den Status quo im Immobiliensektor mit innovativen Lösungen herausfordern”

„Properti ist ein ehrgeiziges Unternehmen, das ein schnelles Wachstum und eine starke Dynamik aufweist. Ich freue mich, meine Erfahrung und Leidenschaft in dieses dynamische Umfeld einzubringen und an der Verwirklichung der Unternehmensvision mitzuwirken. Gemeinsam können wir den Status quo im Immobiliensektor mit innovativen Lösungen weiter herausfordern und das Unternehmen zu neuen Höhen führen», erklärt Bakir.

Levent Künzi, Mitgründer und CEO von Properti: «Wir haben bei Properti sehr ehrgeizige Ziele und die Vision, dass jedes Immobiliengeschäft unserer Kunden – dank regionalen Immobilienexperten und Service-Partnern – einfach, sicher und zufriedenstellend abgewickelt wird. Ein wichtiger Teil unserer Strategie ist die Ausweitung unserer Führungsebene mit den richtigen Fachleuten, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Zafer ist eine unglaublich erfahrene Führungskraft, die wertvolle Skills in der Transformation und Skalierung von digitalen Dienstleistungen mitbringt. Wir freuen uns sehr, ihn bei Properti willkommen zu heissen.“ (Properti/mc)