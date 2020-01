PSP Swiss Property: Neubau „ATMOS“ in Zürich-West vollvermietet

Zürich – Ein Jahr vor Fertigstellung ist „ATMOS“ bereits vollvermietet. Dadurch erziele PSP Swiss Property einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der Optimierung ihres Zürich-West-Portfolios, heisst es dazu in einer Mitteilung des Liegenschaftsunternehmens vom Donnerstag.

Mit On (Schweizer Laufschuhmarke, 62% der Mietfläche), einer weiteren Schweizer Firma (16%), einem Technologieunternehmen (14%) sowie Monoplan (Architekturbüro, 4%) und Roots (Gastronomie-Unternehmen, 3%) besteht ein ausgewogener Mietermix.

Der Neubau an der Hardturmstrasse 181, 183/Förrlibuckstrasse 190 verläuft nach Plan und wird bis Anfang 2021 fertig erstellt. Heute findet das Aufrichtefest statt. Entstehen wird ein modernes Bürogebäude, welches dem Minergie-P-Eco Standard entsprechen wird. PSP Swiss Property investiert rund CHF 130 Mio. in diesen Neubau. PSP Swiss Property stärkt durch das neue Geschäftshaus mit rund 24‘000 m2 vermietbarer Fläche ihre Position in Zürich-West. (PSP/mc/ps)