RealUnit publiziert guten Halbjahresgewinn

Baar – Die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG in Baar publiziert einen Halbjahresgewinn von CHF 3’269’975.58 und startet Vertrieb ihrer Aktien und Aktientoken in Deutschland und im Fürstentum Liechtenstein.

Die RealUnit Schweiz AG, ein Unternehmen im Bereich der sachwertbasierten Kapitalanlagen, rapportiert für das erste Halbjahr 2024 einen Betriebsgewinn von CHF 3’269’975.58 nach Steuern. Per 30. Juni 2024 betrug der Net Asset Value (NAV) pro Aktie CHF 1.13, was einer Halbjahresperformance von 9.7% entspricht. Der Hauptertrag wurde durch Edelmetallerfolg mit Gold sowie Wertschriftenerfolg auf dem Aktienportfolio erzielt. Die Aktiven der Bilanz bestehen mehrheitlich aus physischen Gold- und Silberbeständen sowie finanzstarken Unternehmensbeteiligungen, mehrheitlich aus der Schweiz. Die Gesellschaft verfügt über einen grosszügigen Liquiditätspuffer und hat keine langfristigen Schulden. «Der erfreuliche Halbjahresgewinn bestätigt, dass unsere Sachwertstrategie im aktuellen, von Krisen geprägten Marktumfeld die gewünschten Resultate für unsere Aktionärinnen und Aktionäre liefert.» erklärt Daniel Stüssi, CEO der RealUnit Schweiz AG.

Börsenprospekt von FMA gebilligt

Zudem gibt die Gesellschaft heute seine Expansion nach Liechtenstein und Deutschland bekannt. Diese Entwicklung folgt auf die Genehmigung der Wertpapierprospekte für klassische Aktien sowie Aktientoken durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) am 1. Juli 2024. Damit können in Deutschland und im Fürstentum Liechtenstein erstmals Aktientoken einer in der Schweiz börsenkotierten Gesellschaft direkt über die Blockchain erworben werden. Im Gegensatz zu Kryptowährungen sind die RealUnit Token mit verschiedenen Sachwerten wie Gold, Silber und Value-Aktien gedeckt. Die klassischen börsenkotierten Aktien wie auch die Aktientoken von RealUnit Schweiz AG bieten eine Möglichkeit für Anleger, ihr Geld in bewährten Realwertstrategie zu diversifizieren, die historisch weniger anfällig für Marktschwankungen und Inflation waren.

Mittels der Erlaubnis zum Vertrieb dieser Wertpapiere in Deutschland und Liechtenstein reagiert RealUnit auf die steigende Nachfrage, insbesondere deutscher Investoren, nach inflationssicheren Sachwertanlagen. Die RealUnit verwahrt mindestens die Hälfte Ihres Aktienkapitals ausserhalb des Bankensystems, die Mehrheit davon als physisches Gold und Silber in sicheren Lagerstätten in den Schweizer Alpen. «Die positive Resonanz aus Deutschland hat uns bestärkt, den deutschen Anlegern unsere Aktie als bewährte Sachwertstrategie zum Schutz vor Inflation und Krisen anzubieten.» erklärt Fidelis Götz, Verwaltungsratspräsident der RealUnit Schweiz AG.

Die Expansion ist Teil der Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Um das Marktpotential im benachbarten Ausland optimal zu nutzen, hat das Team von RealUnit in den letzten Monaten intensiv den Markteintritt vorbereitet. Hierzu zählt der Aufbau eines Video-Podcast «Klartext Finanzen», Online-Webinare und die Erstellung einer zusätzlichen Webseite (www.realunit.de). Die Gesellschaft vertreibt ausschliesslich ihre eigenen Aktien bzw. Aktientoken und bietet keine Finanzberatung an. (RealUnit/mc/ps)