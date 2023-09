RealUnit publiziert soliden Halbjahresgewinn und Details zur Kapitalerhöhung

Baar – Die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG publiziert einen Halbjahresgewinn von CHF 332’505.52 und startet die ordentliche Kapitalerhöhung über maximal CHF 13 Mio. zu einem Ausgabepreis von CHF 1.04 pro Aktie.

Die RealUnit Schweiz AG rapportiert für das erste Halbjahr 2023 einen Betriebsgewinn von CHF 332’505.45 nach Steuern, was einem Halbjahresgewinn von 1.3% entspricht. Per 30. Juni 2023 betrug der Net Asset Value (NAV) pro Aktie CHF 1.034. Das aktuelle Marktumfeld sei nach wie vor von Unsicherheiten geprägt, heisst es in einer Medienmitteilung: vom Krieg auf europäischem Boden, der erhöhten Inflation in westlichen Ländern sowie der Möglichkeit einer bevorstehenden Rezession.

Die RealUnit Schweiz AG zeigt sich überzeugt, dass sie mit ihren Investments – bestehend aus einer starken Gewichtung von Edelmetallen und eher defensiven Aktien – in diesem von Unsicherheiten geprägten Umfeld gut positioniert ist, um das Vermögen ihrer Aktionäre bestmöglich zu schützen.

Kapitalerhöhung vom 6. bis 27. September 2023

Gestützt auf den Beschluss der Generalversammlung vom 13. April 2023 zur Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe von neu zu schaffenden Aktien hat der Verwaltungsrat der RealUnit Schweiz AG am 5. September 2023 die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung über höchsten CHF 13’000’000.- zum Ausgabepreis von CHF 1.04 beschlossen. Damit soll die ungebremste Nachfrage nach einer Anlagestrategie mit einem möglichen Schutz vor Inflation und Krisen befriedigt werden.

Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis 3 bisherige für 1 neue Aktie angeboten. Bis am 27. September 2023 können neue Aktien gezeichnet werden. Wer eine klassische Inhaberaktie möchte, kann diese bei allen Schweizer Banken zeichnen. Wer die tokenisierte Namenaktien bevorzugt, kann dies direkt bei der RealUnit Schweiz AG tun. Die Zeichnungsscheine und weitere Informationen sind unter https://realunit.ch/kapitalerhoehung/ erhältlich. (RealUnit/mc)