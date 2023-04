Riviera Tower: Griechenlands erster Wolkenkratzer mit atemberaubendem Design

Athen – Lamda Development hat das Design und die Innenausstattung des ikonischen Riviera Tower vorgestellt, des ersten Wolkenkratzers in Griechenland überhaupt. Der Hochhaus-Wohnturm wird zum Wahrzeichen von Ellinikon – einem der grössten und ehrgeizigsten Stadterneuerungsprojekte in Europa und globalen Modell für intelligente Städte und vielseitige Stadterlebnisse.

Das von dem weltweit renommierten Architekturbüro Foster + Partners entworfene Gebäude wird 200 Meter über dem Meeresspiegel liegen und 169 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen und Penthouse-Apartments auf 50 Etagen umfassen. Über 90 Prozent des Gebäudes sind bereits in Rekordzeit von in- und ausländischen Käufern reserviert worden. Es wird in eine fortschrittliche biophile Fassade gehüllt und verfügt über Innenräume, die von der wunderschönen Landschaft inspiriert sind und das Neueste an nachhaltigem Design bieten.

Das Innendesign von Foster + Partners rückt die griechische Küste, das Wasser und die Berge in den Mittelpunkt des Lebensgefühls und unterstreicht diese natürliche Schönheit mit modernen und eleganten Oberflächen und natürlichen Farbpaletten in den Wohnungen.

«Das Design des Gebäudes wurde unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Erfahrungen sorgfältig durchdacht. Höhere Gebäude reduzieren den Flächenverbrauch, wodurch mehr Platz für die Grün- und Freiflächen entsteht, die das Ellinikon den Menschen in dieser Stadt bieten soll. Da wir Umweltschutz und Energiereduzierung weiterhin zu unseren wichtigsten Zielen zählen, werden der Riviera Tower und die weiteren Hochhäuser von The Ellinikon der Umwelt durch intelligente urbane Verdichtung und begleitende Grünflächen zugutekommen», sagt Angeliki Touziou, Chief Development Officer, Residential Sports & MUT, Lamda Development.

Mit dem Bau des Riviera Tower wurde Anfang dieses Jahres begonnen. Das Gebäude soll in Phase 1 des Ellinikon-Projekts fertiggestellt werden, die Übergabe ist für das erste Quartal 2026 geplant. Der Riviera Tower ist das erste Wohngebäude in der Stadt, das mit LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) auf Gold-Niveau vorzertifiziert ist, und ergänzt das bestehende LEED-Gold-zertifizierte Gewerbeangebot der Stadt. (mc/pg)

