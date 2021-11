Robert Hauri wird neuer CEO der Intercity Group

Zug – Der Verwaltungsrat der Intercity Group Holding AG hat Robert Hauri per 1. Januar 2022 zum CEO der gesamten Intercity-Gruppe ernannt.

Robert Hauri, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, CUREM-Absolvent und Fellow der «Royal Institution of Chartered Surveyors» (FRICS), ist seit über zehn Jahren für die Intercity Group tätig; zunächst als CEO der auf «Commercial Property Advisory» spezialisierten Gruppengesellschaft SPGI Zurich AG (vormals «SPG Intercity Zurich AG») und ab 2016 als Miteigentümer dieser Firma. Robert Hauri bleibt weiterhin Co-Owner und CEO der SPGI Zurich AG, die seit 1993 international mit Cushman & Wakefield affiliiert ist.

«Ich freue mich sehr über den Vertrauensbeweis des Verwaltungsrats der Intercity Group Holding AG. Es ist mir eine Ehre, die Nachfolge meines Geschäftspartners, Mentors und Freundes Herbie Wüst anzutreten. Das inspirierende Umfeld und die Dynamik der Intercity Group bieten eine ideale Basis, um die fünf Gesellschaften der Gruppe mit erstklassigen, auf verschiedene Kundensegmente ausgerichteten Dienstleistungen noch stärker am Markt zu profilieren», so Robert Hauri.

Gleichzeitig zieht sich Herbert Wüst, der bisherige Group-CEO und Mehrheitsaktionär der familiengeführten Intercity Group, als «Active Chairman» auf das Präsidium des Verwaltungsrats der Intercity Group Holding AG zurück. «Ich schätze mich glücklich, dass ich die operative Verantwortung an Robert Hauri mit seinem hervorragenden Leistungsausweis als Unternehmer übergeben kann. Die Übernahme der Gesamtverantwortung für die Gruppe durch Robert Hauri ist auch im Sinne einer Nachfolgeregelung ein logischer Schritt.»

Die Gruppengeschäftsleitung der Intercity Group Holding AG setzt sich neu wie folgt zusammen: Robert Hauri (Vorsitzender und CEO SPGI Zurich AG), Mariana Schwager (CEO Intercity Vermarktung AG), Michael Wildhaber (CEO Intercity Bewirtschaftung AG) und Cornelia Hürlimann (CFO). Den Verwaltungsrat der Intercity Group Holding AG präsidiert neu Herbert Wüst, weitere Mitglieder sind Markus Wüst, Annelies Wüst, Toni Bächler, Beat Meister und Pascal Vaucher. (Intercity Group/mc/ps)

Über Intercity Group

Das Familienunternehmen Intercity Group (www.intercitygroup.ch) mit Sitz in Zürich ist ein unabhängiger Immobiliendienstleister mit fünf spezialisierten Gruppengesellschaften. Seit 1954 steht Intercity für unabhängige Immobilienkompetenz und vereint Erfahrung mit unterschiedlichen Kompetenzen, um spezifische Immobilienherausforderungen erfolgreich zu meistern. Intercity Bewirtschaftung in Zürich, Basel, Luzern, St. Gallen und Olten. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst/Exklusives Wohneigentum (exclusive affiliate of Christie’s International Real Estate) in Küsnacht/Zürich, Luzern und Zug. Intercity Vermarktung in Zürich, Basel, Luzern und Zug. SPGI Zurich / Commercial Property Advisors (in Association with Cushman & Wakefield for Switzerland) in Zollikon/Zürich und Basel sowie in Zusammenarbeit mit der Groupe SPG-RYTZ in Genf und Lausanne.