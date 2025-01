Ruhestand in der Sonne: Warum Häuser in Ungarn gerade im Trend liegen

Herrliberg – Ein Ferienhaus im Süden oder noch besser gleich die Dauerresidenz fürs Alter in schöner Umgebung: Träumen darf erlaubt sein. Und besonders in Ungarn finden Schweizer Ruheständler, die ans Auswandern denken, oder auch ältere emigrierte Ungarn, die in ihre Heimat zurückkehren möchten, passende Immobilien zu vergleichsweise günstigen Preisen.

Der Markt für Immobilien in Ungarn befindet sich im Umbruch. Immer mehr Menschen aus Westeuropa entdecken den Charme, das Essen und die Natur im Südosten Europas. Immobilien in Ungarn, insbesondere Häuser zum Kauf, liegen im Trend. „Egal ob Einfamilienhaus, Villa oder vielleicht ein renoviertes Landhaus, einfach eine Wohnung oder ein Ferienhaus: Der ungarische Immobilienmarkt bietet derzeit eine grosse und stetig weiter wachsende Auswahl an Immobilien, die modernen Ansprüchen ans Wohnen gerecht werden.“, sagt Peik Langerwisch. Der Immobilienexperte aus Herrliberg im Kanton Zürich, Gründer und Geschäftsführer der Immobilienplattform https://ungarn-immobilien.ch/, verfügt über fundierte Kenntnisse des ungarischen Marktes und bietet aktuell mehr als 400 Objekte in seinem Kundenportfolio an. Seine Kunden kommen mehrheitlich aus der Schweiz, Deutschland und Österreich und geniessen die persönliche, deutschsprachige Betreuung vor Ort.

Haus kaufen in Ungarn: (Fast) alle Wege führen an den Balaton

Der Fokus von Peik Langerwisch, aber auch vielen anderen Immobilienanbietern liegt auf Häusern zum Kauf rund um den berühmten Balaton. Der Balaton, auch als Plattensee bekannt, ist der grösste Binnensee Mitteleuropas und ein beliebtes Ziel für Touristen und Auswanderer in Ungarn. Mit einer Fläche von 594 Quadratkilometern und einer Länge von 77 Kilometern zieht der See jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Auch als Wohnort, mit gebührendem Abstand zu den touristischen Hotspots, wird er bei Schweizern oder auch Exil-Ungarn, die im Ruhestand in die alte Heimat zurückkehren möchten, immer begehrter.

Der Balaton bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, von Schwimmen und Segeln bis hin zu Weinverkostungen und Wandern.



Immobilien kaufen in Ungarn: Wo günstige Preise und hohe Lebensqualität zusammenkommen

Für den (dauerhaften) Umzug nach Ungarn gibt es gute Gründe. Allen voran die bereits hohe und weiter steigende Lebensqualität in Ungarn: Durch das konstante wirtschaftliche Wachstum der vergangenen Jahre hat sich Ungarn zu einem äusserst lebenswerten Land entwickelt, in dem man entspannt arbeiten und leben kann. Es ist gerade die geringe Stressbelastung, die viele dazu inspiriert, auszuwandern. Im Vergleich mit vielen westlichen europäischen Staaten ist die Kriminalität in Ungarn geringer. Verglichen etwa mit Deutschland ist die Kriminalitätsrate nur halb so gross.

Auch das Preisniveau ist moderat: In Kombination mit den moderaten Immobilienpreisen und den niedrigen Lebenshaltungskosten bietet Ungarn ein überaus attraktives Ziel für Auswanderer. Die Nebenkosten einer Immobilie in Ungarn liegen bei 30 bis 50 Prozent im Vergleich zur Schweiz, Österreich und Deutschland.

Ein Wort zu den Kosten beim Hauskauf in Ungarn: Zum Kaufpreis kommen in der Regel vier Prozent Steuer beim Erwerb der Immobilie hinzu sowie Anwaltskosten in Höhe von rund einem Prozent. Nicht zu vergessen die laufenden Nebenkosten für die Immobilie und die Kosten für die Übersiedlung.



Als Schweizer benötigt man in Ungarn rein rechtlich nicht zwingend eine Wohnsitzkarte. Wenn man länger als 90 Tage am Stück im Land bleibt, ist hingegen eine Registrierungsbescheinigung erforderlich. Die Wohnsitzkarte wird jedoch für verschiedene Verwaltungsakte benötigt, etwa für die Krankenversicherung, die Ummeldung eines Autos oder den Antrag auf eine SIM-Karte fürs Mobiltelefon. In der Regel beantragt man beide Karten gleichzeitig online. Für den Hauskauf in Ungarn brauchen Interessierte lediglich ihre ID oder ihren Pass. (ui/mc/hfu)