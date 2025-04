Schweizer KMU zahlen jährlich 500 Millionen Franken zu viel im Devisenhandel

Zürich – Kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz verlieren jährlich Hunderte Millionen Franken beim Devisenwechsel – nur weil sie zu hohe Margen und intransparente Kurse akzeptieren. Dies zeigt eine Berechnung von wechselstube.ch.

Im Jahr 2024 zählte die Schweiz rund 618’170 kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Rund ein Drittel davon – also über 200’000 Betriebe – ist international tätig. Damit sind Währungsumrechnungen für viele KMU Alltag: Ob Importe, Exporte oder grenzüberschreitende Dienstleistungen – der Devisenhandel ist Teil ihres Geschäfts.

Sparpotenzial: 500 Mio. pro Jahr

«Unsere Erfahrung zeigt, dass KMU-Kunden im Durchschnitt ein jährliches Devisenvolumen von rund einer Million Franken bewegen», sagt Allan Abt, CEO von wechselstube.ch. Die Plattform für digitalen kommerziellen Devisenhandel bietet beste Wechselkurse und innovative Tools für Schweizer Unternehmen.

Konservativ gerechnet: Wenn nur 100’000 Schweizer KMU jährlich ein Fremdwährungsvolumen von einer Million Franken haben, ergibt das ein Gesamtvolumen von 100 Milliarden Franken. Schon bei einer minimalen Kursverbesserung von nur 0.0050 Pips (Percentage in Point) pro Franken ergibt sich ein mögliches Sparpotenzial von 500 Millionen Franken pro Jahr.

Transparenter Devisenpartner

«Viele KMU arbeiten mit ihrer Hausbank zusammen und wissen oft nicht, wie hoch die effektiven Margen beim Devisenhandel sind», so Allan Abt. «Dabei gibt es sichere und transparente Alternativen: wechselstube.ch bündelt die Anfragen vieler Firmen und kann somit die Devisen zu besonders günstigen Bedingungen erwerben und diese Vorteile an ihre Kunden weitergeben.» Dadurch profitieren KMU Jahr für Jahr von erheblichen Einsparungen und gleichzeitig von einer einfachen, digitalen Abwicklung. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen kann also die Wahl des richtigen Devisenpartners einen signifikanten Unterschied machen. (pd/mc)