Schwyzer Kantonalbank stellt zeitgemässes Bauen und Wohnen in den Fokus

Schwyz – Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Die 15. Ausgabe des KMU-Magazins «FOKUS» beleuchtet deshalb das Thema zeitgemässes Bauen und Wohnen aus verschiedenen Blickwinkeln.

Steigende Baulandpreise und staatliche Auflagen verteuern Wohneigentum und treiben die Mieten in die Höhe. Aber es sind nicht allein die steigenden Boden- und Baukosten, welche die Immobilienpreise in die Höhe treiben. Es sind auch die gestiegenen Ansprüche der Mieter und Bauherren. Vier Schwyzer Unternehmer geben in der Fokus-Story Antworten auf die Frage: Wie plant, baut und wohnt man heute?

In der vorliegenden Ausgabe kommen u.a. folgende Personen zu Wort:

Jakob Gattiker, Geschäftsführer Contractplan AG

Elio Vanoli, Geschäftsführer Vanoli Immobilien Treuhand AG

Patrick Mächler, Lifestyle Immobilien AG

Erich Blöchliger, Inhaber Immobilia Liegenschaften AG

Tobias Achermann, CEO ZUG Estates Holding AG

Pirmin Reichmuth, Geschäftsführer ecocoach AG

Dr. Peter Richner, stellvertretender Direktor Empa

René Schibig, Geschäftsführer Annen & Schibig AG

Hier geht es zur neuesten FOKUS-Ausgabe…