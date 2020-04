SEG Solutions: Deniz Orga wird neuer Geschäftsleiter für die Deutschschweiz

Zürich – Deniz Gian Orga wird bei der SEG Solutions SA per 1. Juni 2020 neu die Leitung für die Geschäftsaktivitäten der Deutschschweiz übernehmen. Er folgt auf Silvia Hochrein, welche per Ende Juni 2020 aus der Firma austritt.

Bereits 2019 hat die Procimmo SA ihre Transaktions- und Vermarktungsaufgaben an die neugegründete Firma SEG Solutions SA delegiert, um sich im Markt fokussierter auf die Aufgaben des Asset Managements konzentrieren zu können. SEG Solutions führt seit diesem Zeitpunkt im Auftragsverhältnis Immobilientransaktionen sowie Vermarktungsmandate für die von der Procimmo SA verwalteten Immobilienfonds durch und konnte in den vergangenen Monaten mehrere Immobilientransaktionen erfolgreich abwickeln.

Vermarktungsgeschäft steht neu auch für Dritte offen

Im Weiteren hat SEG Solutions ihr Vermarktungsgeschäft auch für Dritte geöffnet. Bei ihrer Geschäftstätigkeit fokussiert SEG Solutions in der Vermarktung von Immobilien vor allem auf die Bereiche Gewerbe, Industrie und Büro. Die Firma zählt derzeit rund zehn Mitarbeitende an den Standorten in Le Mont-sur-Lausanne und Zürich.

Deniz Orga wird bei SEG Solutions seine Arbeit als «Managing Director» aufnehmen und für die Geschäftstätigkeit in der Deutschschweiz (Transaktionen und Vermarktung) verantwortlich zeichnen. Zusammen mit Nicolas Kirsch, der für die Aktivitäten der Westschweiz zuständig ist, wird er die Geschicke der Firma leiten.

Deniz Orga (Jahrgang 1978) ist schweizerisch-türkischer Staatsangehöriger und kann auf eine langjährige Karriere im Immobilienbereich im In- und Ausland zurückblicken, unter anderem in Führungsfunktion bei der Corestate Capital AG und zuvor bei Morgan Stanley, Lehman Brothers und Lone Star. Zuletzt war er als Direktionsmitglied beim Immobilienberater «immoveris ag» tätig. Deniz Orga absolvierte ein Master-Studium in Volkswirtschaftslehre mit Vertiefung der Finanzmärkte an der Universität St. Gallen (HSG) und verfügt über einen Immobilienökonomie-Abschluss der Immobilienakademie IREBS in Deutschland. Zudem ist er «Member of Royal Institution of Chartered Surveyors» (MRICS).