SFP Group ernennt Adrian Murer zum CEO

Zug – Der auf Immobilien spezialisierten Investment- und Beratungsgesellschaft Swiss Finance & Property Group AG (SFP Group) ist es gelungen, per Frühjahr 2020 Adrian Murer als Group CEO zu gewinnen. Damit wird die strategische und operative Führung personell getrennt. Die beiden Gründer Hans-Peter Bauer und Adrian Schenker werden sich auf strategische Projekte und Aufgaben im Verwaltungsrat der SFP Group sowie auf den Aufbau des Auslandgeschäfts fokussieren.

Die von Hans-Peter Bauer und Adrian Schenker gegründete SFP Group entwickelte sich seit 2001 zu einem der grössten unabhängigen Immobilien Asset Manager der Schweiz sowie zu einer renommierten Investment-Beratungsgesellschaft. SFP Group verwaltet heute Vermögenswerte von über sechs Milliarden Schweizer Franken. Das Unternehmen bietet institutionellen und privaten Investoren sowie Wholesale-Kunden ein breites Spektrum an Immobilienprodukten und -dienstleistungen.

Personelle Trennung der strategischen und operativen Führung

Hans-Peter Bauer und Adrian Schenker sind seit Jahren sowohl Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats als auch CEO und stellvertretender CEO der SFP Group. Sie wollen ihre Doppelfunktionen auf Anfang 2020 bereinigen und sich auf strategische Projekte und den Aufbau des Auslandgeschäfts konzentrieren.

Adrian Murer wird Group CEO

Der Verwaltungsrat wählte Adrian Murer als Nachfolger von Hans-Peter Bauer zum neuen CEO der SFP Group. Der 45-jährige Schweizer übernimmt spätestens ab 1. April 2020 die Leitung des Unternehmens. Adrian Murer, M.A. HSG, dipl. Ing. ETH, Rechtsanwalt, verfügt über profunde Kenntnisse und breite Erfahrung in der Immobilienbranche sowie über ein grosses Netzwerk in und ausserhalb der Branche. Er war seit 2016 Chief Investment Officer der PSP Swiss Property AG, einer der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Davor war er unter anderem Partner und Rechtsanwalt bei Baur Hürlimann AG, einer grösseren auf Bau- und Immobilienrecht spezialisierten Anwaltskanzlei. Seine Karriere startete Adrian Murer bei Bau- und Ingenieurunternehmen im In- und Ausland.

Der Verwaltungsrat freut sich, mit Adrian Murer einen überzeugenden Nachfolger mit herausragendem Leistungsausweis gewonnen zu haben. Mit seinen ausgezeichneten Kenntnissen des Immobilienmarktes, seiner Führungserfahrung und seiner starken Persönlichkeit wird er ein Höchstmass an Kontinuität und eine gezielte Weiterentwicklung für die Kunden und Partner der SFP Group sicherstellen. (SFP Group/mc/ps)

