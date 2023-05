Sihlporte soll in neuem Glanz erstrahlen

Zürich – Das geschichtsträchtige Gebäude an der Löwenstrasse 1 + 3, Teil der Zürcher Sihlporte, wird von der AXA Anlagestiftung ab dem Sommer Schritt für Schritt aus seinem Dornröschenschlaf geholt und restauriert. Eine neue Hauptmieterin ab Sommer 2024 ist mit Marsh McLennan gefunden.

Einst Stadttor von Zürich, blickt die Sihlporte auf eine über 360-jährige Geschichte zurück. Sie war eines der wichtigsten Tore der Stadt, weil sie den einzigen Zugang linksseitig der Limmat zu Zürich bildete. In den 1930er Jahren entstand an der Sihlporte ein Geschäftszentrum, welches bis heute das Stadtbild von Zürich prägt. Das geschichtsträchtige Gebäude an der Ecke Löwenstrasse 1 + 3/Sihlstrasse 46 ist seit 2021 im Besitz der AXA Anlagestiftung, welche das bald hundertjährige Gebäude dieses Jahr Schritt für Schritt renovieren und an die heutigen Anforderungen anpassen wird.

Neuer Glanz für denkmalgeschütztes Gebäude

Die Fassaden des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1926/27 werden sorgfältig und unter Wahrung des Zeitgeists saniert. Im Parterre entstehen neue Schaufensteranlagen. Das Vordach wird entfernt und das Gebäude damit wieder an den architektonischen Ausdruck des frühen letzten Jahrhunderts angelehnt. In den überhohen, hellen Büroflächen wird zudem die Haustechnik, wie Kühlung und Lüftung, modernisiert. Das Kriterium Nachhaltigkeit spielt bei dem Bauvorhaben eine zentrale Rolle, wie Marco Streuli, Projektleiter Bau bei AXA Investment Managers Schweiz AG betont: «In den kommenden Jahren wollen wir das Gebäude über einen Fernwärmeverbund heizen und planen, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren.» Die Bauarbeiten starten im Sommer 2023 und dauern bis ungefähr Herbst 2024.

Neuer Hauptmieter ab Sommer 2024

Mit der Beratungsfirma Marsh McLennan, bestehend aus Marsh, Mercer, Guy Carpenter und Oliver Wyman, zieht im Sommer 2024 zudem eine neue Hauptmieterin ins Gebäude ein. «Die zentrale Lage in Zürich, verbunden mit dem historischen Flair der Sihlporte, hat uns den Entscheid für diesen Standort einfach gemacht», sagt Samuel Lisse, MarshMcLennan CEO Switzerland.

Projektwebsite