sitEX Properties Holding AG erzielt einen Halbjahresgewinn in Höhe von CHF 10.454 Mio

Lachen SZ – Der Verwaltungsrat des inhabergeführten Immobilienentwicklungs-Unternehmens veröffentlichte heute das äusserst positive Halbjahresergebnis 2020. sitEX erzielte mit CHF 10.454 Mio. (Vorjahr: CHF 8.239 Mio.). den grössten Halbjahresgewinn in der Geschichte der Gesellschaft. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug CHF 13.299 Mio. (Vorjahr: CHF 10.525 Mio.).

Der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens entsprechend steuert der Ertrag aus Projektentwicklung und -realisierung 68.37% des gesamten Liegenschaftserfolgs bei. Der übrige Anteil am Erfolg wurde durch die Liegenschaftsvermietung erzielt.

Die Bilanzsumme erhöhte sich von CHF 307.973 Mio. auf CHF 424.271 Mio..

Aus diesem Ergebnis resultiert eine robuste Eigenkapitalrendite von 13.72% (Vorjahr: 14.99%).

Beat Kähli, CEO der Gesellschaft, kommentiert das erfreuliche Ergebnis folgendermassen: “Wir sind mit viel Schwung in das Geschäftsjahr 2020 gestartet und konnten im ersten Halbjahr einige wichtige Meilensteine erreichen, insbesondere was das neue Grossprojekt Avalon Park Daytona Florida und Im Oristal in Liestal betrifft. Die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe in Höhe von CHF 50 Mio. mit einem Zinssatz von 0.375% p.a. ist besonders hervorzuheben. Dank dieser Emission betrug unsere Liquidität per 30.06.2020 rund CHF 60 Mio. (Vorjahr: CHF 30.2 Mio.). Mit dieser gesteigerten Liquidität werden wir uns weiterhin auf unsere zahlreichen vielversprechenden Entwicklungsprojekte in der Nordwestschweiz und in den USA fokussieren, sowie einen finanziellen Sicherheitspuffer aufbauen.

Die Welt wird auch im zweiten Halbjahr 2020 durch die COVID-19 Pandemie bestimmt sein. Dennoch sind die Signale – insbesondere in Zentralflorida – sehr positiv. Wir stellen fest, dass die Hauskäufe in Florida über den Vorjahreswerten liegen. Wir sind trotz den ungewissen Umständen dank unserem diversifizierten Portfolio auch im zweiten Halbjahr gut aufgestellt und zuversichtlich, an den Erfolg des ersten Halbjahres anknüpfen zu können.” (sitEX Properties Holding AG)

