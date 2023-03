sitEX Properties Holding AG erzielt sehr erfreuliches Jahresergebnis

Lachen – Die auf Arealentwicklungen und „Master Planned Communities“ spezialisierte Immobilienentwicklungsgesellschaft sitEX Properties hat auch im letzten Jahr ein sehr erfreuliches Jahresergebnis erzielt. Der Reingewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen betrug CHF 21.16 Mio. (Vorjahr: 35.982 Mio.). Das EBITDA belief sich auf CHF 39.027 Mio. (Vorjahr: 58.780 Mio.). Der konsolidierte Bruttoumsatz betrug CHF 99.009 Mio. (Vorjahr: 100.781 Mio.). Die Eigenkapitalrendite betrug 12.4%.

Der Gewinn im Finanzjahr 2021 war stark durch Sondereffekte des Verkaufs der amerikanischen Homebuilder Tochtergesellschaft „AVEX Homes“ beeinflusst. 2022 war es der Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken sowie der Gewinn aus dem US-Entwicklungsgeschäft, das eigentliche Kerngeschäft der Gesellschaft, welche den Hauptteil zum Jahresumsatz und -gewinn beitrugen.

Die Bilanzsumme betrug per 31.12.2022 CHF 462.807 Mio. (Vorjahr: CHF 450.245 Mio.). Das Eigenkapital der Gesellschaft konnte weiter gestärkt werden und betrug zum gleichen Bilanzstichtag CHF 177.825 Mio. (Vorjahr: 163.531 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg bei Berücksichtigung der eigenen Aktien sowie den nachrangigen Wandeldarlehen auf 42.47% (Vorjahr: 41.78%).

Dr. Christoph Stutz, Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft, ist entsprechend zufrieden mit dem Ergebnis: „Auch im vergangenen Jahr blieben wir unserer Maxime treu, dass nur ein realisierter Gewinn, ein wirklicher Gewinn ist. Im Juni 2022 haben wir 189 Wohnungen in Avalon Park Orlando für USD 57 Mio. verkauft. Im zweiten Halbjahr kamen weitere Grundstück- und Immobilienverkäufe in der Schweiz und den USA dazu, welche ebenfalls einen äusserst positiven und signifikanten Einfluss auf unseren Reingewinn von CHF 21.16 Mio. hatten. Das Marktumfeld war aufgrund der verschiedenen Krisenherden rund um den Globus und der stark steigenden Zinsen äusserst komplex und herausfordernd. Das fokussierte Monetarisieren unserer Vermögenswerte erwies sich deshalb auch im letzten Jahr als die richtige Strategie, damit wir auch dieses Jahr unseren Aktionären eine Ausschüttung von CHF 5 pro Aktie ermöglichen können.“

Beat Kähli, CEO der Gesellschaft, sieht die Gesellschaft in einer stabilen Ausgangslage, um die andauernden Herausforderungen konsequent zu meistern: „Die US-Notenbank hat die Zinsen in einem Tempo angehoben, wie wir es seit 40 Jahren nicht mehr erlebt haben. Die Auswirkungen werden in gewissen Märkten erst schrittweise spürbar, weshalb wir weiterhin mit Vorsicht agieren, Gewinne laufend monetarisieren und genügend Liquidität aufbauen. Wir arbeiten an verschiedenen Transaktionen, welche uns auch im laufenden Geschäftsjahr eine attraktive Rendite ermöglichen sollen. Da wir unter keinem Anlagedruck stehen, realisieren wir unsere Projekte in der Schweiz und den USA in einem dem Marktumfeld angebrachten Tempo. Die derzeitigen Marktbedingungen ermöglichten es uns bereits in Avalon Park Wesley Chapel mit dem Bau der ersten Etappe des Downtowns zu beginnen. Auch in den weiteren Projekten in Liestal, Avalon Park Orlando und Avalon Park Daytona erwarten wir einen Baubeginn innerhalb der nächsten zwei Jahre. Dank

unserem stabilen operativen Geschäft und der breiten Projektpipeline in zwei unterschiedlichen geografischen Märkten blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.“

Die detaillierten Finanzzahlen sowie weitere Informationen zu den Projekten und den Meilensteinen des vergangenen und laufenden Geschäftsjahres können im April dem publizierten Geschäftsbericht auf www.sitex.ch entnommen werden. (sitEX/mc/pg)

