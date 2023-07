sitEX Properties Holding AG schliesst Ausschüttung an Aktionäre durch Nennwertreduktion ab

Lachen SZ – Die an der Generalversammlung vom 31. Mai 2023 beschlossene Ausschüttung durch Nennwertherabsetzung wurde gestern am 18.07.2023 erfolgreich abgeschlossen. Allen Aktionären wurden CHF 5.00 pro Namensaktie ausbezahlt.

Die auf Arealentwicklungen und „Master Planned Communities“ spezialisierte Immobilien-Entwicklungsgesellschaft hat damit in den letzten 5 Jahren mehr als CHF 60 Mio. an ihre Aktionäre in Form von Nennwertrückzahlungen und Aktienrückkäufen augeschüttet. Das Aktienkapital beträgt neu CHF 22‘551‘920.00 aufgeteilt auf 2‘255‘192 Aktien.

Die sitEX Properties Holding AG wird in den kommenden Wochen das Halbjahresergebnis 2023 präsentieren, welches sich dank erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen innerhalb der Erwartungen bewegt.

Die detaillierten Finanzzahlen sowie weitere Informationen zu den Projekten und den Meilensteinen des ersten Halbjahres werden im 3. Quartal 2023 im Halbjahresbericht auf www.sitex.ch publiziert. (sitEX/mc/ps)