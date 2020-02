sitEX Properties Holding AG steigert Reingewinn 2019 um 63%

Lachen SZ – Die Immobiliengesellschaft mit Hauptsitz in Lachen SZ nutzte das positive Marktumfeld im vergangenen Jahr in allen Geschäftsbereichen effizient aus und erzielte ein sehr erfreuliches Geschäftsresultat. Der Reingewinn betrug CHF 14.51 Mio., was einer Steigerung um 63% im Vergleich Vorjahr entspricht. Daraus resultierte ein Gewinn pro Aktie von CHF 6.30 und eine Eigenkapitalrendite von 13.2%.

Gleichzeitig konnte die Eigenkapitalquote auf 44.4% weiter erhöht werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen konnte in der gleichen Periode um 74% auf CHF 20.23 Mio. gesteigert werden.

Beat Kähli, CEO der Gesellschaft, kommentiert das äusserst erfreuliche Geschäftsergebnis folgendermassen: «Wir sind sehr erfreut über das positive und insbesondere breit abgestützte Geschäftsresultat des vergangenen Jahres. Der Abschluss 2019 zeigt den Erfolg unserer fokussierten aber dennoch diversifizierten Strategie. Bis 2017 wurden mehr als 50% unserer Gewinne durch Neubewertungen erzielt. Im vergangenen Jahr erfolgte lediglich eine Neubewertung für eine Liegenschaft infolge bevorstehenden Verkaufs; der Verkaufspreis für diese Liegenschaft führt zu einem Buchgewinn, ist vertraglich fixiert und kann nicht mehr geändert werden. Als Resultat der Wandlung unseres Unternehmens konnten 2019 erstmals die Mehrheit der Gewinne durch Projektentwicklungen oder Devestitionen erzielt werden – Gewinne die sich auch direkt in der Liquidität des Unternehmens widerspiegeln und das weitere Wachstum unserer Gesellschaft direkt unterstützen. Wir blicken zuversichtlich ins laufende Geschäftsjahr und erwarten wiederum positive Gewinne aus unseren laufenden Projektentwicklungen – insbesondere in Zentralflorida. Ein Markt, der sich weiterhin in einer sehr robusten Verfassung befindet.» (sitEX/mc/ps)

sitEX Properties

