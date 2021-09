sitEX Properties Holding AG verkauft amerikanische Homebuilder Tochtergesellschaft

Lachen – Die Immobiliengesellschaft sitEX Properties Holding AG hat letzte Woche einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte erreicht. Wie bereits in einer öffentlichen Pressemitteilung in den USA mitgeteilt, konnte mit dem bedeutenden amerikanischen Homebuilder Stanley Martin Homes eine strategische Allianz für den Markt von Florida unterzeichnet werden. Diese Vereinbarung enthält im Kern den Verkauf der Gesellschaft Avex Homes LLC, welche zu 57% durch sitEX gehalten wird.

Stanley Martin Homes ist eine Tochtergesellschaft von Daiwa House Industry Co., Ltd., dem grössten japanischen Homebuilder mit mehr als 45’000 Mitarbeitern. Mit dieser Akquisition expandiert Stanley Martin Homes, welche vorletzte Woche zum „2021 US Builder Of The Year“ gekürt wurde, erstmals in den Markt von Florida. Steve Alloy, Präsident von Stanley Marin Homes, beschreibt die Transaktion folgendermassen: «Wir haben seit mehreren Jahren strategisch darauf hingearbeitet, in den Markt von Florida einzutreten. Als wir die Führungskräfte von Avex Homes zum ersten Mal trafen, erkannten wir sofort, wie gut sie zu Stanley Martin passen. Wir haben gemeinsame Werte, ein gemeinsames Engagement für die Kunden und einen starken Fokus auf Qualität. Ich freue mich sehr, dass das Team von Avex Homes Teil von Stanley Martin wird».

Beat Kähli, CEO der sitEX Properties Holding AG, pflichtet dem bei: «Wir haben eine Vielzahl an Offerten für Avex erhalten, haben uns aber für diejenige von Stanley Martin entschieden. Ausschlaggebend war neben dem offerierten Kaufpreis vor allem die Möglichkeit einer strategischen Allianz mit einer erfolgreichen Unternehmensgruppe wie Daiwa House, welche die gleichen Werte wie unsere Firmengruppe vertritt.»

Teil des Verkaufs von Avex Homes sind rund 300 im Bau befindliche Häuser sowie 4’400 Einfamilienhausparzellen, welche die Gesellschaft in Orlando, Tampa und Daytona kontrolliert. sitEX fliessen aus diesem Verkauf aller Aktiven von Avex Homes, nach Tilgung aller Verbindlichkeiten rund 40 Mio Dollar an liquiden Mitteln zu. Detailliertere Informationen zu dieser Transaktion werden im Halbjahresbericht veröffentlicht, der Ende September erscheinen wird. (sitEX/mc)

Stanley Martin Homes

Avex Homes

Daiwa House

