SPG Intercity: Brandschenke 47 in Zürich ist vollvermietet

Zürich – SPG Intercity Zurich hat die insgesamt 2150 m2 Bürofläche an der Brandschenkestrasse 47 im Auftrag der Eigentümerin Swisscanto Anlagestiftung vermarktet. Die letzte Mieteinheit von rund 362 m² wurde an die Independent Financial Services AG vermietet.

Die neue Mieterin ist auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle und private Investoren spezialisiert. Das FINMA-unterstellte Schweizer Unternehmen mit 20 Mitarbeitenden hat Niederlassungen in Zürich und Luzern. Ihren bisherigen Zürcher Standort an der Talstrasse 62 wird die IFS AG an die Brandschenkestrasse 47 verlegen. Mietbeginn ist der 1. September 2020. Damit ist das komplett sanierte Bürogebäude in Zürich-Enge vollvermietet. SPG Intercity Zurich konnte nebst IFS AG mehrere Finanzdienstleister sowie die Helvetica Property für einen Standort in der Brandschenke 47 gewinnen. (SPG Intercity/mc)