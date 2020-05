SPG Intercity: Chicorée mit neuem Standort in Buchs SG

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin HIG Immobilien Anlage Stiftung hat die SPG Intercity Zurich AG in Buchs/SG rund 577 m2 an die Chicorée Mode AG vermietet.

Die Retailfläche befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes an der Bahnhofstrasse 35. Der erste Chicorée-Laden wurde 1985 in Baden AG eröffnet – heute hat die Marke über 150 Stores in der ganzen Schweiz. Mit dem neuen Standort ist Chicorée nun auch wieder in Buchs vertreten. Die Filiale kann eröffnet werden, sobald der aktuelle Lockdown aufgehoben wird. (SPG/mc)