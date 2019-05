SPG Intercity: Drei Neumieter für die Gerbergasse 5

Zürich – M1 Med Beauty Swiss GmbH, Colin & Cie Schweiz AG und JUUL Labs Switzerland GmbH: So heissen die Neumieter an der Gerbergasse 5 in Zürich. Eigentümerin der Liegenschaft zwischen Bahnhofstrasse und Löwenstrasse in Zürich ist PSP Swiss Property. Sie hat SPG Intercity Zurich damit beauftragt, die frei gewordenen Flächen an bester Geschäftslage zu vermieten.

M1 Med Beauty ist Marktführer im Bereich Schönheitsmedizin in Deutschland – und expandiert nun in die Schweiz. Die Firma wird eine Teilfläche von 223 Quadratmetern im ersten Obergeschoss beziehen. Im zweiten Obergeschoss – auf 434 Quadratmetern – befindet sich bald Colin&Cie., eine bankenunabhängige Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft für vermögende Privatpersonen und institutionelle Investoren. Ins dritte Obergeschoss mit 438 Quadratmetern Fläche zieht das E-Zigaretten-Unternehmen JUUL Labs Switzerland GmbH. (mc/pg)

