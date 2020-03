SPG Intercity vermittelt internationalem Unternehmen Bürofläche in Zug

Zürich – Die SPG Intercity Zurich AG hat für die Sber Trading Swiss AG eine rund 266 m2 grosse Bürofläche an der Alpenstrasse 9 in Zug gefunden und für deren Ausbau einen Architekten vermittelt.

Sber Trading Swiss AG ist eine Tochtergesellschaft der international tätigen Sberbank und im Rohstoffhandel tätig. Sie beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche nach einem neuen Standort in Zug. An der Alpenstrasse 9, direkt am Bahnhof und nur wenige Schritte von der Seepromenade entfernt, konnte eine geeignete Fläche im Rohbau gefunden werden. SPG Intercity Zurich übernahm jedoch nicht nur Suche und Mietvertragsverhandlungen, sondern vermittelte auch einen Architekten, der die Räumlichkeiten exakt nach Kundenwunsch ausbaute. Nur gerade vier Monate dauerte der Prozess vom Projekt-Kickoff bis zur Schlüsselübergabe. (SPG/mc)