SPG Intercity Zürich: Büroflächen für internationales IT-Unternehmen

Zürich – Im Auftrag einer international tätigen IT-Firma hat die SPG Intercity Zurich AG ca. 464 m2 Bürofläche im 4. Stock des Geschäftshauses «Leonardo» in Zürich-Oerlikon angemietet.

Die Abteilung «Tenant Representation» von SPG Intercity Zurich unter der Leitung von Natalia Ignatova sucht in der ganzen Deutschschweiz Büroflächen für Unternehmen, führt Stay-versus-Go-Analysen durch und übernimmt Mietvertragsverhandlungen mit Gebäude-Eigentümern. Ein aktueller Kunde, eine internationale Firma aus der IT-Branche, benötigte rund 500 m2 Bürofläche in Zürich-Nord mit möglichst baldigem Mietbeginn. Das Unternehmen beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten sowie mit den Mietvertragsverhandlungen. An der Thurgauerstrasse 80 in 8050 Zürich wurde die SPG Intercity Zurich AG fündig. Die Firma konnte den Mietvertrag bereits anfangs 2020 abschliessen. (SPG/mc)