SPG Intercity Zürich: HAIR & SKIN eröffnet Standort am Limmatquai Zürich

Zürich – Im Auftrag des bisherigen Mieters TFG London suchte die SPG Intercity Zurich AG einen Nachmieter für eine 181 m2 grosse Retailfläche am Limmatquai 26 in Zürich. Für den attraktiven Standort in der Zürcher Altstadt konnte SPG Intercity Zurich das auf PRP-Behandlungen und Haartransplantationen spezialisierte Unternehmen HAIR & SKIN gewinnen.

Die Liegenschaft am Limmatquai 26 – an einer der beliebtesten Einkaufsmeilen Zürichs – überzeugte mit ihrer zentralen, gut sichtbaren Lage direkt am Fusse des Grossmünsters.

«HAIR & SKIN gehört zu einer neuen Generation von Unternehmen, die mit kreativen Gesundheits-, Wellness- und Beautykonzepten viel Erfolg haben. Solche Anbieter präsentieren sich heute an Premium-Lagen», sagt Gabriela Brandenberg, Head Office and Retail bei SPG Intercity Zurich. Robert Hauri, Mitinhaber und CEO, ergänzt: «Im Retailmarkt sehen wir seit einigen Jahren eine Verschiebung von klassischen Verkaufsläden zu innovativen Dienstleistern, die ihr Angebot an hoch frequentierten Lagen platzieren und so neue Kunden gewinnen können.»

Die Eröffnung des neuen HAIR & SKIN-Standorts ist noch in diesem Sommer geplant. Den Auftrag zur Nachmietersuche erhielt SPG Intercity Zurich vom bisherigen Mieter TFG London, einem internationalen Modeunternehmen mit bekannten Brands wie Whistles, Phase 8 oder Hobbs. (SPG/mc)