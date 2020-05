SPG Intercity Zurich: 733 m2 Bürofläche für ein Pharma-Unternehmen in Zug gefunden

Zürich – Die SPG Intercity Zurich AG hat für ein internationales Pharma-Unternehmen eine rund 733 m2 grosse Bürofläche an der Dammstrasse 21 in Zug gefunden.

Die Firma beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche nach einem neuen Standort im Wirtschafts-Hotspot Zug. An der Dammstrasse 21, direkt beim Bahnhof Zug, konnte eine geeignete Fläche gefunden werden. Die moderne Lie-genschaft «Opus» befindet sich mitten in Zugs modernsten Business-Quartier. Der Kunde, ein Pharma-Unternehmen mit Standorten in über 70 Ländern, hat per 1. April 2020 insgesamt 733 m2 Fläche angemietet; geplanter Einzug ist am 1. Juli 2020.

SPG Intercity Zurich AG

Die SPG Intercity Zurich AG ist ein Tochterunternehmen der Intercity Group und bietet Unterstützung bei der Vermietung und Suche von kommerziell genutzten Liegenschaften sowie bei der Vermittlung von Anlageobjekten. Die Intercity Group ist ein unabhän¬giges Immobiliendienstleistungsunternehmen mit Gruppengesellschaften in Zürich, Luzern, Bern, Basel, St.Gallen, Olten und Zug. SPG Intercity Zurich AG ist seit dem Jahr 1993 Allianzpartner von Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield ist ein weltweit führender Anbieter von Immobiliendienstleistungen. 48’000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern schaffen weltweit mit ihrem fundierten, regionalen Wissen einen Mehrwert für Investoren und Nutzer (in der Schweiz durch SPG Intercity). Mit knapp 7 Milliarden Dollar Umsatz ist Cushman & Wakefield einer der grössten Immobiliendienstleister für kommer¬zielle Liegenschaften und erbringt unter anderem Services in den Bereichen Investment, Vermietung, Verwaltung und Bewertung. Mehr Informationen auf www.cushmanwakefield.com oder @CushWake auf Twitter. (SPG Intercity Zurich/mc/ps)