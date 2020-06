SPG Intercity Zurich AG: Drei weitere Mieter für den Circle

Zürich – The Circle hat innerhalb weniger Wochen drei weitere Unternehmen für Büroflächen im Circle gewonnen – unter aktiver Mithilfe von SPG Intercity Zurich. Damit sind nun die Büroflächen in fünf von sechs Gebäuden vermietet. Neuster Mieter ist Unispace Schweiz.

Bei der Vermarktung von «The Circle at Zürich Airport» wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. Mit der Vermie-tung von weiteren ca. 600 m2 Bürofläche an Unispace sind nun von den rund 70’000 m2 nur noch knapp 10’000 m2 verfügbar. Unispace Schweiz ist Teil von Unispace Global, ein auf Workplace-Design spezialisiertes Unternehmen mit Standorten in 25 Ländern weltweit. The Circle überzeugte durch sein zukunftsweisendes Konzept und die Synergien, die sich an diesem neuen Standort ergeben. «Der Office-Campus von The Circle bietet das ideale Umfeld für hoch innovative, agile Unternehmen in Wachstumsbranchen», sagt Gabriela Brandenberg, Head Office and Retail bei SPG Intercity Zurich.

Zwei weitere Vermietungserfolge

Zusätzlich zum kürzlich kommunizierten Abschluss mit MSD (ca. 2’800 m2) und dieser Vermietung an Unispace gab es in den letzten Wochen zwei weitere bedeutsame Abschlüsse. So war SPG Intercity Zurich am Vertragsabschluss mit einem weiteren internationalen IT-Unternehmen beteiligt, das seinen Schweizer Hauptsitz in den Circle verlegt. Der Software-Konzern mietet rund 1’800 m2 Bürofläche. Zudem war SPG Intercity Zurich für die Vermittlung von 5’000 m2 an ein globales Pharma-Unternehmen mitverantwortlich. Nach MSD konnte damit ein zweiter pharmazeutischer Branchenleader für den Circle gewonnen werden.

CEO und Mitinhaber Robert Hauri: «The Circle ist nun definitiv der IT- und Pharma-Hub im Grossraum Zürich. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir innert weniger Wochen gleich an vier Abschlüssen in diesem Mandat beteiligt waren.» Und Gabriela Brandenberg ergänzt: «Auch für die restlichen Büroflächen in The Circle ist die Nachfrage aktuell sehr gut. Es stehen noch die letzten Flächen ab ca. 300 m2 zur Anmietung zur Verfügung.»

Eröffnung in Etappen ab Herbst 2020

Trotz Coronavirus macht The Circle gute Fortschritte und es wird nur mit leichten Verzögerungen bis zur Fertigstellung gerechnet. Mehrere Mieter haben ihre Fläche bereits übernommen, die Eröffnung der publikumswirksamen Bereiche wie Kongresszentrum, Hotel, Restaurants und Shops erfolgt ab November 2020. Die Eröffnungsfeierlichkeiten sind im Frühling 2021 vorgesehen. (SPG Intercity Zurich AG/mc/ps)