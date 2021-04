SPG Intercity Zurich AG: Für Dentsply Sirona 1’000 m2 im «YOND» angemietet

Zürich – SPG Intercity Zurich AG unterstützte Dentsply Sirona bei der Suche nach Büroflächen in Zürich. In der innovativen Geschäftsliegenschaft «YOND» an der Albisriederstrasse 253 wurde für das Dentaltechnik-Unternehmen eine passende Location gefunden.

Dentsply Sirona ist der grösste Hersteller von zahnmedizinischen Produkten. Für den Standort Zürich benötigte das internationale Unternehmen moderne Büroräumlichkeiten und beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche nach einer geeigneten Fläche. In der Geschäftsliegenschaft «YOND» konnte SPG Intercity Zurich für das Unternehmen 1’000 m² anmieten. «YOND» steht für ein innovatives, flexibles Arbeitskonzept und überzeugt mit über fünf Meter hohen Räumen, die sich individuell gestalten lassen. SPG Intercity Zurich führte im Namen ihres Kunden den gesamten Suchprozess, evaluierte die besten Optionen und führte die Mietvertragsverhandlungen durch. Das Unternehmen wird den neuen Standort im Sommer 2021 übernehmen.