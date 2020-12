SPG Intercity Zurich AG: Rund 3000 m2 Bürofläche für Bouygues E&S InTec angemietet

Zürich – Die SPG Intercity Zurich AG unterstützte die Bouygues Energies & Services InTec Schweiz AG bei der Suche nach einem neuen Standort in Zürich und fand eine geeignete Bürofläche an der Buckhauserstrasse 22 in Altstetten.

Die Schweizer Marktführerin in Gebäudetechnik und -management ist eine Tochter des französischen Baukonzerns Bouygues Construction und hat in der Schweiz über 90 Standorte mit rund 4100 Mitarbeitenden. Für den Standort Zürich benötigte Bouygues E&S InTec Schweiz neue Büroräumlichkeiten mit einer besseren Verkehrsanbindung und beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche. In der Geschäftsliegenschaft «Block 22» an der Buckhauserstrasse 22, mitten im dynamischen Zürich-Altstetten, konnte SPG Intercity Zurich für das Unternehmen über 3000 m2 Bürofläche anmieten. SPG Intercity Zurich führte im Namen ihres Kunden den gesamten Suchprozess, evaluierte die besten Optionen und führte die Mietvertragsverhandlungen durch. Das Unternehmen wird den neuen Standort im April 2021 beziehen. (SPG Intercity Zurich AG/mc/ps)