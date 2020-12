SPG Intercity Zurich: Prime Tower Zürich – 600 m2 Bürofläche für Clearstream Fund Centre AG angemietet

Zürich – SPG Intercity Zurich AG unterstützte Clearstream Fund Centre AG bei der Suche nach einem neuen Standort in Zürich und konnte für sie eine geeignete Bürofläche zur Untermiete im Prime Tower finden.

Clearstream Fund Centre AG, ein Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, beauftragte SPG Intercity Zurich mit der Suche nach neuen Büroräumlichkeiten in der Stadt Zürich. Dank der hervorragenden Vernetzung in Zürich – dem Tenant Representation Team war bekannt, dass eine einmalige Opportunität im Prime Tower besteht – konnte SPG Intercity Zurich eine passende Fläche für Clearstream Fund Centre AG in Untermiete finden. Die Fläche von 600 m² konnte «off the market» vermittelt und somit für beide Parteien eine schnelle und passende Lösung gefunden werden. SPG Intercity Zurich führte für Clearstream Fund Centre AG den gesamten Suchprozess, evaluierte die besten Optionen, führte die Mietvertragsverhandlungen durch und konnte schliesslich einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von sechs Jahren erfolgreich abschliessen. (SPG Intercity Zurich/mc/ps)