SPGI: Exklusive Büroflächen für Schweizer Privatbank gefunden

Zürich – Eine Schweizer Privatbank mietet per 1. Februar 2024 eine rund 1500 m2 grosse Fläche im «Richtiring» in Wallisellen. Das Unternehmen hatte SPGI Zurich damit beauftragt, neue Büroflächen im Raum Zürich ausfindig zu machen.

SPGI führte die Suche und den gesamten Verhandlungsprozess mit der Eigentümerin Allreal und der aktuellen Mieterin. Eine Herausforderung war, dass die aktuelle Mieterin noch einen laufenden Mietvertrag hatte und dieser nicht vorzeitig aufgelöst werden konnte. Somit mussten zwei voneinander abhängige Verträge erarbeitet und verhandelt werden. Weiter konnte SPGI signifikante Einsparungen und vertragliche Optimierungen verhandeln. «An diesem Projekt hat sich wieder einmal gezeigt, wie komplex Mietvertragsverhandlungen in der heuti-gen Zeit werden und welchen Mehrwert ein Berater wie SPGI einbringen kann», so Robert Hauri, CEO von SPGI.

In den rund 1500 m2 umfassenden Büroräumen am Richtiplatz 5 in Wallisellen hat man den passenden Standort gefunden: Er befindet sich in unmittelbarer Gehdistanz zum Bahnhof Wallisellen und zum Glattzentrum, der Autobahnanschluss ist innerhalb weniger Fahrminuten erreichbar. Die neue Mieterin kann den grössten Teil der bestehenden Ausbauten übernehmen, sie wurden durch die Vormieterin vorgenommen. Es sind daher nur noch wenige Anpassungen erforderlich. (SPGI/mc)