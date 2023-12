SPGI Zürich: Bürofläche an der Bahnhofstrasse 12 in Zürich vermietet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG hat SPGI Zurich einen neuen Mieter für eine 152 m2 grosse Bürofläche an der Zürcher Bahnhofstrasse 12 gewonnen.

Die repräsentative Liegenschaft befindet sich an attraktivster Lage an der Bahnhofstrasse 12 und verfügt über einen neuen, exklusiven Ausbau. Die Eigentümerin Allianz Suisse hatte SPGI Zurich beauftragt, die Bürofläche im 5. OG neu zu vermieten. Als neuen Mieter konnte SPGI Zurich per 1. November 2023 ein erfolgreiches Zürcher Consulting-Unternehmen gewinnen. (SPGI/mc)