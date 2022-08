SPGI Zürich: Swiss Design Market hat Pop-up an der Bahnhofstrasse 74 eröffnet

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerin Silberhof AG hat SPGI Zurich drei Etagen im berühmten Modissa-Haus an Swiss Design Market vermietet. Das Unternehmen nutzt die Fläche an der Bahnhofstrasse 74 in Zürich als Pop-up.

«Swiss Design Market goes Modissa»: Der Swiss Design Market hat an der Bahnhofstrasse 74 den grössten Pop-up-Store für modernes Schweizer Design eröffnet. Seit dem 15. August 2022 präsentiert der 13. Swiss Design Market über 40 Schweizer Design-Marken aus den Bereichen Wohnen, Mode, Schmuck, Kosmetik und Keramik. Der Pop-up-Store wird bis 8. Oktober 2022 geöffnet sein. SPGI hatte Swiss Design Market im Auftrag der Eigentümerin Silberhof AG für die rund 800 m2 grosse Fläche gewinnen können. (SPGI/mc)