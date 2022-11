SPGI Zurich: 1300 m2 Fläche in Opfikon-Glattbrugg an ALDI SUISSE vermietet

Zürich – Im Frühjahr 2023 eröffnet ALDI SUISSE im Gebäude Balsberg in Opfikon-Glattbrugg eine neue Filiale. SPGI Zurich AG konnte die Retailfläche im Auftrag der Eigentümerschaft an den Detailhändler vermieten.

Für das Frühjahr 2023 ist in Opfikon-Glattbrugg, direkt beim Flughafen Kloten, die Neueröffnung einer ALDI SUISSE-Filiale geplant. Der Detailhändler zieht dort von seiner bestehenden Filiale an der Schaffhauserstrasse in das Gebäude am Balsberg um. In der neuen Filiale steht Kundinnen und Kunden zukünftig auf einer Verkaufsfläche von rund 1’300 Quadratmetern das volle ALDI SUISSE-Sortiment mit über 1’800 Artikeln zur Verfügung. (SPGI/mc)