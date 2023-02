SPGI Zurich: 600 m2 Bürofläche in Zürich für ein Tech-Unternehmen angemietet

Zürich – Ein Tech-Unternehmen beauftragte SPGI Zurich AG mit der Suche nach Büroflächen in Zürich. Am Utoquai 55, im renommierten Zürcher Seefeld, fand SPGI die passenden Räumlichkeiten.

Die Schweizer Niederlassung des internationalen Tech-Unternehmens, das Cloud-Lösungen für Firmen und Hochschulen anbietet, ist bisher in einem Coworking-Space eingemietet und beauftragte SPGI Zurich mit der Suche nach einem repräsentativen Standort. Mit der rund 600 m2 grossen Bürofläche am Utoquai 55 im Zürcher Seefeld fand SPGI Zurich einen zentralen und exklusiven Standort direkt am Zürichsee.

Die grösste Herausforderung in diesem Projekt war, die Flächen für den Kunden zu sichern, da es zeitgleich viele Interessenten für das Objekt gab. SPGI gelang es durch Gespräche, eine Win-Win-Situation für beide Parteien zu schaffen, so dass der Mietvertrag zur Zufriedenheit aller unterschrieben werden konnte. Ab März 2023 beginnt das Unternehmen mit den Mieterausbauten und bezieht die neuen Räumlichkeiten voraussichtlich im Sommer 2023. (SPGI Zurich/mc/ps)