SPGI Zurich AG: Für mehr Nachhaltigkeit – Aveniq zieht ins Konnex Baden

Zürich – Das Konnex Baden füllt sich weiter: Die SPGI Zurich AG hat mit Aveniq einen Mietvertrag für eine rund 4000 m2 grosse Bürofläche abgeschlossen. Damit verlegt die Schweizer IT-Dienstleisterin ihren Standort in Baden in das moderne und umweltfreundliche Gebäude an der Brown Boveri Strasse 7.

Das Konnex Baden, die moderne «Stadt in Stadt» mit rund 35’000 m2 Nutzfläche, wird bis Ende 2024 totalsaniert – und zieht renommierte Unternehmen aus allen Branchen an. Die Aveniq, eine auf IT-Lösungen spezialisierte Firma mit 650 Mitarbeitenden an drei Schweizer Standorten, wird mit ihren bisherigen Badener Büros ins Konnex umziehen. SPGI Zurich AG konnte das Unternehmen für eine rund 4000 m2 grosse Fläche begeistern. Aveniq bezieht somit einen ganzen Gebäudeteil.

Ausschlaggebend war für Aveniq nicht nur das innovative und attraktive Arbeitsumfeld des Konnex Baden: «Wir sind in den letzten Jahren als Unternehmen stark gewachsen. Der Umzug in ein modernes, umweltfreundliches Gebäude am Standort Baden ist Teil unserer Strategie im Bereich Corporate Social and Environmental Responsibility. Das lichtdurchflutete Konnex passt perfekt zu uns», so Christophe Macherel, CEO von Aveniq. Der Gebäudekomplex der SPGI Zurich AG bietet auf dem ehemaligen Industrieareal neben modernen Büroflächen auch Coworking Spaces, Conferencing, Serviced Apartments, vielseitige Gastronomie, attraktive Erholungszonen und vieles mehr.

Von grosser Wichtigkeit für Aveniq sind auch die Nachhaltigkeitszertifizierungen Minergie und LEED Gold, welche dank Photovoltaikanlage, 100% CO2-neutraler Fernwärme und -kälte und weiteren Massnahmen erreicht werden kann. Weitere Informationen: www.konnex-baden.ch. (SPGI Zurich AG/mc/ps)