SPGI Zurich: Best Smile AG für Fläche an der Gerbergasse in Basel gewonnen

Zürich – Im Auftrag der Eigentümerschaft hat die SPGI Zurich AG eine Fläche an der Gerbergasse 48 vermietet: Neue Mieterin ist das zahnmedizinische Unternehmen Best Smile AG.

Die Best Smile AG ist ein junges, stark wachsendes Unternehmen und Schweizer Marktführer für Zahnkorrekturen sowie zahnästhetische Behandlungen mit Aligner und Veneers. Drei Jahre nach Markteintritt vertreibt das Unternehmen seine in der eigenen Produktion hergestellten Produkte schweizweit und hat 36 Retail-Standorte in der Schweiz eröffnet. Nachdem die SPGI Zurich bereits in Zürich und Winterthur Standorte an die Best Smile AG vermittelt hat, konnte sie das Unternehmen nun in Basel für einen weiteren Standort gewinnen. Die Eigentümerin SF Urban Properties AG hatte SPGI Zurich beauftragt, einen neuen Mieter für die Gerbergasse 48 zu finden. Die insgesamt 215 m2 grosse Fläche befindet sich an Toplage mit hoher Visibilität, mitten in der beliebten Fussgängerzone der Basler Altstadt. (SPGI Zurich/mc/ps)