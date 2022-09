SPGI Zurich: Für Allegis Group neue Bürofläche in Zürich gefunden

Zürich – Die Allegis Group AG beauftragte SPGI Zurich AG, grössere Büroflächen in Zürich zu finden. SPGI Zurich konnte für das Unternehmen passende Räumlichkeiten an der Wengistrasse 7 anmieten.

Die Firma mit bisherigem Sitz am Bellevue in Zürich gehört zu einem weltweit tätigen Personaldienstleister. Sie beauftragte SPGI Zurich mit der Suche nach grösseren Büroflächen. SPGI Zurich führte im Namen ihres Kunden den gesamten Suchprozess, evaluierte die besten Optionen und führte die Mietvertragsverhandlungen. Im modernen Bürogebäude an der Wengistrasse 7, mitten im lebendigen Stadtkreis 4, konnte SPGI Zurich eine 430 m² grosse Fläche anmieten. Die Allegis Group AG wird die neuen Büroräumlichkeiten anfangs 2023 beziehen. (SPGI Zurich/mc/ps)