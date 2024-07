SPGI Zurich: Geschäftshaus am Schlossberg in Luzern veräussert

Zürich – Im Auftrag einer grossen Immobiliengesellschaft hat SPGI Zurich eine Liegenschaft in Luzern an eine Anlagestiftung veräussert.

Die Liegenschaft befindet sich im belebten Luzerner Quartier Schlossberg nahe Gletschergarten und Löwendenkmal. Der Standort vereint zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote mit einer verkehrstechnisch idealen Lage und einem attraktiven Parkplatzangebot. Die hohe Visibilität, ein diversifizierter Mietermix und der gut unterhaltene Zustand zeichnen das Gebäude aus.

Die Eigentümerin hatte SPGI Zurich mit der Veräusserung des Gebäudes in einem strukturierten Prozess beauftragt. «Die Transaktion zeugt von der anhaltenden Nachfrage institutioneller Investoren nach gut strukturierten Assets an zentralen Lagen», sagt Dr. Martin Greiner, Head Investment Advisory und stv. CEO bei SPGI Zurich. CEO und Mitinhaber Robert Hauri ergänzt: «Der erfolgreiche Abschluss unterstreicht die Marktpräsenz und -expertise von SPGI in der Region Luzern. Unsere Kunden können sich schweizweit auf uns als lokalen Partner verlassen.» (SPGI/mc)